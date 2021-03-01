شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية تحدد 4 شروط لـ«السكن الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، شروط السكن الجماعي للأفراد، وذلك للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشملت الشروط توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل خمسة أفراد، وتوفير 4 أمتار مربعة على الأقل للفرد الواحد في غرفة النوم.

وشددت البلدية على ضرورة توفير النظافة والصيانة والتشغيل والتعقيم ومكافحة الحشرات والقوارض في جميع مرافق السكن، إضافةً إلى توفير التهوية الطبيعية الدائمة داخل المطابخ.

وطالبت البلدية، المواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن المخالفات في المساكن المخالفة، من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات «940»، أو على تطبيق «بلدي» على الأجهزة الذكية.