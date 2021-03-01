الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ70 عامًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

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توفيت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ70 عامًا. ‫

الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، وشاركت في الكثير من المسلسلات، ومنها: “حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس” وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل “اللعبة 2” مع هشام ماجد وشيكو.

وتزوجت أحلام الجريتلي من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن 25 عامًا ولم ينجبا أي أطفال، وتعد الزوجة الثانية لحسين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنته الوحيدة.

وقررت أسرة الفنانة الراحلة تشييع جثمانها اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر من أحد المساجد بمنطقة العباسية.

وشاركت الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل “لحظات حرجة” ومسلسل “السندريلا”، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.

وآخر أعمال الفنانة أحلام هو مسلسل لؤلؤ الذي عرض الفترة الماضية، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، محمد الشرنوبي، وإخراج محمد عبدالسلام.

ويعرض لـ أحلام الجريتلي حاليًّا مسلسل اللعبة الجزء الثاني، من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد سعد والي، ويتولى بطولة المسلسل الفنان هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، ميرنا جميل، مي كساب، ومحمد ثروت، وغيرهم من الفنانين.

وفاة يوسف شعبان:

وكانت وسائل الإعلام المصرية أفادت في وقت سابق أمس بوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عامًا، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب شعبان بالفيروس الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

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