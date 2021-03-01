الأمر بالمعروف في النبهانية تُفعل حملة الخوارج شرار الخلق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-01

متابعات الخليج 365 - القصيم

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فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية، ضمن حملة “الخوارج شرار الخلق”، التي دشنتها الرئاسة العامة في جميع المناطق، وأطلق أعمالها في المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

تحصين المجتمع:

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم والتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج.

وتضمن تفعيل الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

واجبات ومسؤوليات:

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها.

وتحظى هذه البرامج والفعاليات بمتابعة ودعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.



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