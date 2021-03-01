43,428 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» 43,428 مخالفة، وذلك للفترة من 9 حتى 15 رجب الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 17,789، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10,388 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. توزيع المخالفات على المناطق الرياض 17,789

مكة المكرمة 10,388

الشرقية 4,819

القصيم 2,513

المدينة المنورة 1,748

تبوك 1,402

الجوف 1,332

الباحة 888

حائل 852

عسير 739

الحدود الشمالية 488

جازان 315

نجران 155

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