السعودية اليوم / تعليم صبيا يطلق فعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع 2021



صبيا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

دشّن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي اليوم، فعاليات الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع 2021.

وتتضمن فعاليات الأسبوع التي تُنفذها (عن بعد عبر القاعات الافتراضية) عرضا لأبرز المنجزات في رعاية الموهوبين، ومسابقات علمية ثقافية، وحصر الطلبة من ذوي المواهب الخاصة في الابتكار، والمهارات التقنية والفنية، والثقافية والرياضية، واللغة الإنجليزية، وعرض تجارب الطلبة لإنجازاتهم في المسابقات المحلية والدولية، وبرنامج مهارات القرن21 و رواد المستقبل للتقنية، ولقاءات مع مؤسسة موهبة لرعاية الموهوبين، وتكريم الطلبة المتميزين.

وتهدف الإدارة من المشاركة في الأسبوع الوطني الخليجي للموهبة والإبداع إلى توجيه مواهب الطلاب والطالبات وبناء شخصياتهم، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لديهم.

// انتهى//

22:42ت م

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