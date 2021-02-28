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«البلديات» تعلن إغلاق 266 محلًا مخالفًا لإجراءات كورونا خلال يوم واحد

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الرياض - محمد عبدالله - لم تتقيد بالاشتراطات البلدية والصحية

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المطاعم والأسواق المركزية والمراكز التجارية ونقاط البيع لحماية المواطنين والمقيمين من خطر الإصابة بفيروس المستجد ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة؛ لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الوزارة الأمانات والبلديات التابعة مواصلة تنفيذ خطط الرقابة الصحية الاستثنائية بهدف التشديد على تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط البلدية واستمرار الجهود لتفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار وتكثيف الجولات الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة؛ للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية في القطاع البلدي نفذت خلال يوم أمس السبت 27 فبراير 18919 جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل 872 مخالفة وإغلاق 266 محلًا تجاريًّا لعدم التزامها وتقيدها بالاشتراطات البلدية والصحية.

وثمّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات الذي يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال المدة الماضية، مؤكدة حرصها على استقبال وتلقي الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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