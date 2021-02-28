شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يسلم نظيره المالي وسام الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم سمو وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية مالي، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.