السعودية اليوم / الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 132 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113092 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2983.

// انتهى //

20:42ت م

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الجزائر 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113092 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2983.// انتهى //20:42ت م0213

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