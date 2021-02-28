السعودية اليوم / 21 جامعة في ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية بأبها



أبها 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات

وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن أهداف الملتقى تتمحور حول تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

من جهته أشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد إلى أن الملتقى يشتمل على معارض للأندية المشاركة وجلسات نقاش تتناول أوراق عمل وتجارب مميزة ورائدة، وكذلك ورش عمل تركز على تجارب ومنجزات الأندية وسبل تطوير العمل فيها، مؤكدًا تخصيص اللجنة الإشرافية للملتقى 3 جوائز لكل محور من محاور الملتقى الرئيسة التي تضمنت العروض المرئية، والتجارب الرائدة والإبداعية، إضافة إلى أوراق العمل.

ويتضمن الملتقى ورشة عمل تقام افتراضيًّا قبل انطلاق الملتقى بعنوان "برنامج وازن حياتك"، ثم تنطلق بقية الفعاليات بعد حفل الافتتاح التي ستشمل ورش عمل تتمحور موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030".

// انتهى //

17:28ت م

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أبها 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية " افتراضياً خلال المدة 18 – 19 من شهر رجب الجاري، بمشاركة 21 جامعة سعودية، لمناقشة العديد من أوراق العمل والتجارب والمنجزات المميزة بين أنديتها.وأبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن أهداف الملتقى تتمحور حول تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.من جهته أشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد إلى أن الملتقى يشتمل على معارض للأندية المشاركة وجلسات نقاش تتناول أوراق عمل وتجارب مميزة ورائدة، وكذلك ورش عمل تركز على تجارب ومنجزات الأندية وسبل تطوير العمل فيها، مؤكدًا تخصيص اللجنة الإشرافية للملتقى 3 جوائز لكل محور من محاور الملتقى الرئيسة التي تضمنت العروض المرئية، والتجارب الرائدة والإبداعية، إضافة إلى أوراق العمل.ويتضمن الملتقى ورشة عمل تقام افتراضيًّا قبل انطلاق الملتقى بعنوان "برنامج وازن حياتك"، ثم تنطلق بقية الفعاليات بعد حفل الافتتاح التي ستشمل ورش عمل تتمحور موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030".// انتهى //17:28ت م0177

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