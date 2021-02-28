السعودية اليوم / "التقاعد "توقع مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية لتقديم مجموعة من الخدمات لعملاء "تقدير"



الرياض 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة ببرنامج "تقدير" في مقر المؤسسة بالرياض اليوم مذكرة تفاهم مع مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية يتم بموجبها تقديم مزايا وخصومات خاصة لقاء الاستفادة من خدمات وبرامج المدينة الصحية.

وقع المذكرة معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس، والرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن حمد بن زرعة.

وتنص المذكرة على تقديم المدينة مجموعة من الخدمات وبرامج الرعاية الصحية المصممة بما يتوافق مع احتياجات عملاء "تقدير" من المتقاعدين وأسرهم والمستفيدين مع الحصول على خصومات تصل إلى 30%.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة ممثلة ببرنامج "تقدير" بتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص بتقديم المزيد من المزايا والخدمات الخاصة للمتقاعدين والمستفيدين وتقديم الخدمة المتميزة والمبتكرة والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية لتحقيق إستراتيجية المؤسسة 2023.

وعبّر الرئيس التنفيذي للمدينة عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة مع مؤسسة رائدة من مؤسسات الوطن، سعيًا لتوفير البرامج النوعية المتميزة في الرعاية الصحية لفئة مهمة من المجتمع قدمت الكثير من البذل والعطاء في خدمة الوطن.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد -في إطار سعيها لتقديم الخدمة المميزة لعملائها- قد دشنت عام 2020 برنامج "تقدير" بمساراته الخمسة الذي يحوي العديد من الشراكات المختلفة، ومنها مسار مزايا الذي يتيح للعميل الاستفادة من الخصومات والعروض الحصرية في مختلف المجالات لأكثر من 400 جهة يمكن استعراضها عبر زيارة موقع برنامج تقدير على الرابط الإلكتروني: https://www.tqr.sa .

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16:55ت م

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