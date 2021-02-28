تعليم الرياض يطلق 4 برامج وقائية للمشرفين والمرشدين وأولياء الأمور والطلاب

أطلقت وحدات الخدمات الإرشادية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، برامج توعوية ووقائية عن بُعد للمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مدارس مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك خلال الفترة من 18 رجب حتى 9 شعبان المقبل 1442هـ.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن «تعليم الرياض» تسعى إلى استثمار وسائل التعليم عن بُعد، في ظل جائحة فيروس كورونا، بما يفيد المتلقين، من طلاب ومعلمين ومشرفين وإداريين وأولياء أمور، من خلال نخبة من الاختصاصيين والمدربين والمشرفين المتمرسين في مجالات متعددة، ومنها الإرشاد الاجتماعي والنفسي.

وأكد الغنام أن إطلاق البرامج يأتي استمرارًا لجهود «تعليم الرياض»، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، لتقديم برامج إنمائية ووقائية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المستفيدين، مثل كيفية التعامل مع الشخصيات، وتنشئة الطفل، والثقة بالنفس، وتنمية الدافعية.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل بأن البرامج حُددت بناءً على احتياجات المجتمع التعليمي، ومعايير ومعطيات خاصة عكفت الإدارة على دراستها ومراجعتها وتقييمها دوريًّا، من مختصين بالإرشاد الطلابي، وقياس مدى مناسبتها للفئات المستهدفة، سواء كانوا طلابًا أو مرشدين طلابيين في المدارس، أو مشرفين، أو أولياء أمور، خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 1442هـ.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية والوقائية ستنطلق الثلاثاء المقبل (18/7/1442هـ) ببرنامج «كيفية التعامل مع اضطراب الشخصية الحدية»، يقدمه أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد القوصي، يليه الاثنين (24/7/1442 هـ) برنامج «التنشئة وبناء شخصية الطفل»، يقدمه المدرب والاختصاصي الاجتماعي حمد النتيفات، و«بناء الثقة بالنفس» الاثنين (2/8/1442هـ)، يقدمه مشرف وحدة الخدمات الإرشادية بغرب الرياض عبدالله الصبياني. وتختتم البرامج يوم الاثنين (9/8/1442هـ)، ببرنامج «تنمية الدافعية»، ويقدمه مشرف وحدة الخدمات الإرشادية بغرب الرياض عبدالله الزهراني.

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