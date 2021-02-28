«التأمينات الاجتماعية» تذكّر بأهمية تحديث البيانات لصرف المعاشات

ذكّرت التأمينات الاجتماعية المشتركين والمستفيدين من خدماتها بأهمية تحديث البيانات لاستمرار صرف المعاشات.

ونشرت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي علي "تويتر" إنفوجراف يحث علي تحديث المشهد الدراسي، لاستمرار صرف المعاش، حيث يلزم المسارعة لتقديم المشهد الدراسي لمن بلغوا سن 21 سنة من أبناء أصحاب معاشات التقاعد أو أبناء المشتركين المتوفين المستحقين للصرف يفيد بإكمالهم للدراسة يتم تقديمه سنويًا حتى بلوغهم سن 26 سنة.

وكما حثت الهيئة المشتركين على ضرورة تحديث الوكالة الشرعية لاستمرار صرف معاش أفراد عائلة المشترك المتوفي، حيث يلزم على وكيلهم الشرعي تحديث الوكالة الشرعية قبل انتهائها.

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