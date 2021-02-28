السعودية | من منزل مواطن بالرياض .. صور لآثار انتشار شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 دقائق - 1:24 مساءً, 28 فبراير 2021 م

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نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، صورا من منزل مواطن بحي سكني بمدينة الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ البالستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة ليلة البارحة السبت 27 فبراير.

وتتحمل هذه المليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.