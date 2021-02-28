السعودية اليوم / 141496 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 197 والمنومين في العناية المركزة 67.

// انتهى //

12:17ت م

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مسقط 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 141496 إصابة والوفيات 1570 بنسبة 11ر1% والمتعافين 132459 لتصل نسبة الشفاء إلى 94% .وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 197 والمنومين في العناية المركزة 67.// انتهى //12:17ت م0062

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