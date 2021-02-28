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الدفاع المدني السعودي يباشر حادثة سقوط شظايا صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على الرياض

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محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.

 

وأفادت وكالة الأنباء "واس" إن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات ولله الحمد وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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