شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية»: تقديم المشهد الدراسي للأبناء شرط استحقاق المعاش الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، شرط استمرار صرف المعاش الشهري.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، على ضرورة تقديم المشهد الدراسي لمن بلغوا سن الـ21 من أبناء أصحاب معاشات التقاعد أو من أبناء المشتركين المتوفيين المستحقين للصرف يفيد بإكمالهم للدراسة يتم تقديمه سنويًّا حتى بلوغهم سن 26 سنة.

وأضافت التأمينات الاجتماعية، أن استمرار صرف المعاش الشهري لأفراد عائلة المشترك المتوفي يرتبط بتحديث وكيلهم الشرعي تحديث الوكالة الشرعية قبل انتهائها.