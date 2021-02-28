شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب ينقذ أكثر من 300 قدم من البتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أنقذ استشاري تنظيم الأطراف وتعديل التشوهات الدكتور عايض الشهراني، أكثر من 300 قدمًا من البتر؛ حيث أعطى للمرضى بارقة أمل في العيش بحياة طبيعية.

وأوضح الطبيب عايض الشهراني، خلال مشاركته مع برنامج "النشرة" على قناة "الإخبارية" أن ذلك تم باستخدام جهاز ليزروف، لافتًا إلى أنه أسهم في علاج هذه الحالات بمستشفى عسير المركزي في أبها، بعد أن كان مقررًا لها الخضوع لعمليات بتر بمستشفيات أخرى.

وقال الاستشاري، أن معظم هذه الحالات كانت لأشخاص خضعوا لعمليات جراحية سابقة وإصابات فقد عظم والتهابات مزمنة، مؤكدًا أن الجهاز يُستخدم عادة حال فشل كل المحاولات الاعتيادية لعلاج الكسور المفتتة والمعقدة وتشوهات ما بعد الإصابة والتطويل التجميلي.