شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم من صلى خارج المسجد ولم يتمكن من رؤية الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح حكم من صلى خارج المسجد ولم يتمكن من رؤية الإمام أو المأموم ومدى صحة صلاته .

وقال الشيخ خالد المصلح في لقاء معه على قناة الرسالة الفضائية ، أنه إذا صلى خارج المسجد للإمتلائه وعدم وجود فسحة أو مكان له فصلاته صحيحة ما دام أنه صلى وهو يتابع الإمام بسماع صوته ولكن ينبغي أن يكون بجوار المسجد بحيث تتسق الصفوف ولا ينبغي أن يرى الإمام ومن خلفه .

وأضاف الشيخ خالد المصلح أنه إذا كان له مكان بالمسجد واختار أن يصلي بالخارج دون زحام فهذا محل خلاف بين أهل العلم حول صحة الصلاة إذا كان خارج المسجد بالكلية ، أما إذا كان داخل المسجد وفنائه فتصح صلاته كأن تكون له رغبة في الهواء أو الشمس أو نحو ذلك .