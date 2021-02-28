تجمع مكة المكرمة الصحي يدشن ٧ مراكز لتقديم لقاح كورونا

دشن الرئيس التنفيذي في تجمع مكة المكرمة الصحي‬ د. ديلشاد علي عباس ٧ مراكز جديدة، لتقديم لقاح كورونا للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ليصل عدد المراكز في نطاق تجمع مكة المكرمة الصحي إلى ١٣ مركزًا.

ووقف الرئيس التنفيذي، برفقة عدد من القيادات في التجمع الصحي على المراكز الجديدة لتقديم اللقاح لتأكد من الجاهزية ومتابعة سير العمل في تقديم اللقاحات، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين في مكة المكرمة للحصول على اللقاح.

وبدأ التجمع الصحي بمكة المكرمة رحلة تقديم اللقاح في مرحلته الأولى من خلال مركز اللقاحات في جامعة أم القرى ومدينة الملك عبدالله الطبية وأربع مراكز صحية (التخصصي- المعابدة- العوالي- شرائع ٢) ليصل أخيرًا إلى ١٣ مركزًا من خلال ٧ مراكز إضافية في (خليص- عين شمس- البحيرات- القرية- الشرائع العليا- الهنداوية - ملقية)