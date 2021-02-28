التحالف: اعترضنا 526 طائرة مسيَّرة و346 صاروخًا باليستيًا حتى الآن

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي: «دفاعاتنا اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيَّرة و346 صاروخًا باليستيًا».

وشدد على أنه لا توجد دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد من الصواريخ الباليستية والمُسيرات، وفقًا للعربية.

وأضاف «الهجوم الحوثي مرتبط بإملاءات جنرالات إيران»، لافتًا إلى أن «جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة».

كما شدد على أن «التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين»، معتبرًا أنهم «خط أحمر في حال تعرضهم لأي أذى».

وتابع: «لدينا الكفاءة في رصد الصواريخ الباليستية والمسيرات عند إطلاقها».

وكشف أن «الحوثيين تكبدوا أكثر من 3 آلاف قتيل في عمليتهم الهجومية على مأرب».