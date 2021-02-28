شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» لـ الخليج 365: 9 مراكز حديثة للتطعيم بلقاح كوفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، التوسع في أعداد مراكز لقاحات كورونا خلال اليومين القادمين، وأكد لـ«الخليج 365» افتتاح ٩ مراكز في جامعة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفيات قيا وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه.

وأضاف: ستبدأ مواعيد التطعيم في مراكز اللقاحات اعتباراً من 1 مارس القادم.

وفي السياق، جهز القطاع الصحي بمحافظة الوجه مركز صحي الفريعة للتطعيم بلقاح كورونا. وسيبدأ تطعيم المسجلين عبر منصة صحتي اعتباراً من اليوم من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف مساءً خلال أوقات الدوام الرسمي.