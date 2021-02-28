شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ محمد العيسى يوقف حرق جثث ضحايا كورونا في سريلانكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ساهم الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في إيقاف حرق جثث المسلمين المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في سريلانكا.

ونجحت جهود الشيخ العيسى في ثني الحكومة السريلانكية عن هذا الإجراء، الذي تسبب في غضب عارم وتظاهر آلاف المسلمين مطالبين بدفن الجثث وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوقفت جمهورية سريلانكا حرق جثامين المسلمين من ضحايا وباء كورونا، تجاوبًا مع طلب لرابطة العالم الإسلامي بإيقاف الحرق.