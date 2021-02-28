شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة تعرض سيدة للاختطاف 3 مرات من قبل طليقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت المحامية راوية المالكي عن أبرز قضايا الأحوال الشخصية التي قدّمت فيها استشارات قانونية مجانية خلال مسيرتها.

وقالت المالكي في حديثها لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" اليوم (السبت)، أن من بين القضايا تعرض سيدة للاختطاف 3 مرات من قبل طليقها، مشيرة إلى أن الزوجة كانت تعرضت للإيذاء من طليقها وقدمت شكوى ضده، وحُكم عليه بالسجن، وبعد خروجه اختطفها 3 مرات بهدف تعنيفها واغتصابها.

ومن ناحية أخرى ، كشفت عن رفع زوجة أخرى أكثر من 10 قضايا فسخ نكاح ضد زوجها، مستغلة سهولة الإجراءات من خلال رفع الشكوى إلكترونياً.

وأشارت إلى أن آخر قضية بين الزوجين كانت جلستها محددا لها قبل يومين، قبل أن يتصالحا وتعود السيدة لبيت الزوجية.