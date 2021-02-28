شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تدمير صاروخ باليتسي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.

وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض و تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه الرياض.

وجدير بالذكر أن التحالف العربي في اليمن، اعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة يوم أمس الجمعة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.