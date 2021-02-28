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عبّر عدد من الحضور الجماهيري لسباق منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية، عن مشاعرهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد العملية الجراحية التي أجراها الأسبوع الماضي وتكللت بالنجاح.
وفور وصول ولي العهد إلى حلبة الدرعية، خاطبه أحد الحضور قائلاً: “ليته فيني ولا فيك”، ليرد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “الله يطول عمركم ويسلمكم”.
وكان ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق “فورمولا إي الدرعية 2021″، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “ليته فيني ولا فيك”.. شاهد ما قاله مواطن لولي العهد خلال حضوره سباقات “فورمولا إي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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