شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 256 طنًا سلال غذائية في سقطرى وتدشين مشروع المياه بصوماليلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 256 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مناطق معنوف وقشن وعلها وكداح وحشره وقابهيتن ودكسم في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 14,400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 575 مشروعًا.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الأولى من مشروع التدخلات المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منه 42,450 فردا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، في محافظتي "برعو" و"لاس عانود".

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا بالإنابة يوسف بن بخيت الرحمه في تصريح صحفي أنه تم خلال المشروع تدشين بئرين إرتوازيين في محافظتي "برعو" و"لاس عانود" مع تمديد المياه إلى المخيمات المجاورة، مشيرا إلى أن هناك مصدات مائية يجري تنفيذها.

من جانبه تقدم محافظ برعو بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية متواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الصومال.