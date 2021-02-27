الرياض في المقدمة.. 4 مناطق تتصدر حصيلة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 88 حالة تعافٍ؛ تلتها الخرج بـ20حالة، ثم جدة 15، وكل من «الدلم ومكة المكرمة» 14 حالة.

وسجلت كل من «الدمام والقطيف ووادي الدواسر»10 حالات، ثم المبرز 9، و«الجبيل وضرما» 8 حالات لكل منهما، تلتهما الزلفى بـ7 حالات، ثم «الطائف وطريف وبلجرشي» 6حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من «المجمعة والدوادمي وحريملاء» بـ5 حالات تعافٍ لكل منها، ثم «حوطة سدير والخبر والعقيق والسليل وشقراء» بواقع 4 حالات لكل منها، و«رفائع الجمش والهفوف ومليجة والظهران وحوطة بني تميم وليلى» بـ3 حالات تعاف لكل منها.

وفي المرتبة التالية جاءت «سكاكا والبجادية وشرورة وصبيا والقنفذة وحفر الباطن» بواقع حالتي تعاف. وأخيرًا سجلت كل من «أوبراكة وخليص وثول وبارق والرويضة والباحة وجازان ونجران وعفيف وأبو عريش وبيشة وبقيق والقريات والقيصومة والحناكية ومهد الذهب والليث وتربة وطبرجل ودومة الجندل ورفحا وساجر والقريع». بواقع حالة تعاف واحدة لكل منها.

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