بالصور.. تقديم 11 ألف خدمة لليمنيين بمركز الأطراف الصناعية في مأرب

قدّم مركز الأطراف الصناعية في مأرب 11.000 خدمة طبية وعلاجية متنوعة خلال ثمانية أشهر لـ5.000 مستفيد، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح مدير مركز الأطراف الصناعية في مأرب الدكتور عبدالكريم الوتيري، أن المرحلة الخامسة من المشروع التي اختتمت اليوم تم من خلالها تقديم العديد من الخدمات منها إنتاج وتركيب 314 طرفًا اصطناعيًا، وإعادة التصنيع والتقويم لـ100 طرف تقويمي بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي الفيزيائي لـ 2.832 شخصًا من محتاجي التأهيل والتدريب الداخلي.

ومن جانبه أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري بجهود طاقم المركز ودوره في التخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية اللازمة لفاقدي الأطراف في المحافظة، منوهًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة وإسهاماته في الكثير من المشاريع الإنسانية ذات الأثر الإيجابي المستدام وفي مقدمتها مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية الذي مثل نقلة نوعية للقطاع الصحي بمأرب، وكان له دور في تأهيل الكثير ممن فقدوا أطرافهم وتقديم العلاج الطبيعي لهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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