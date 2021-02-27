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بالصور.. «أمانة جدة» تعيد إغلاق مقهى يقدم الطلبات الداخلية والشيشة

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الرياض - محمد عبدالله - بعد رصد عدة مخالفات

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق أن تم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف، مضيفًا أنه تم رصد عدة مخالفات؛ أبرزها معاودة ممارسة النشاط بدون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت حفاظًا على الصحة العامة، مقدمةً شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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