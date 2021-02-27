بالصور.. تدشين مشروع للمياه والإصحاح البيئي للمتضررين بالصومال

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الأولى من مشروع التدخلات المنقذة للحياة بقطاع المياه والإصحاح البيئي المستدام للسكان المتضررين في صوماليلاند، يستفيد منه 42.450 فردًا، بقيمة مليوني دولار أمريكي، في محافظتي برعو ولاس عانود.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا بالإنابة يوسف بن بخيت الرحمة في تصريح صحفي أنه تم خلال المشروع تدشين بئرين إرتوازيين في محافظتي برعو ولاس عانود، مع تمديد المياه إلى المخيمات المجاورة، مشيرًا إلى أن هناك مصدات مائية يجري تنفيذها.

من جانبه تقدم محافظ برعو بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية متواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الصومال.

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