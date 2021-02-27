«الغذاء والدواء»: 8 علامات لمعرفة الأسماك الطازجة

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عدة علامات للاستدلال عن الأسماك الطازجة.

وعبر حسابها على «تويتر»، بثت الهيئة تغريدة صوتية جاء فيها: «الأسماك الحديثة الصيد تعتبر الأفضل؛ لاحتفاظها بصفاتها. ويمكنك الاستدلال على ذلك بعدة علامات، منها أن تكون العيون لامعة براقة شفافة، وليست غائرة إلى للداخل، وأن تكون الخياشيم حمراء خالية من المواد اللزجة، ورائحتها الطبيعة».

ولفتت الهيئة أيضًا إلى أن «الحراشف في الأسماك الطازجة تكون لامعة غير لزجة ويصعب فصلها عن الجلد إذا احتكت بالأصابع في الاتجاه المعاكس. أما الجلد فيكون متماسكًا بحيث لا تترك أثرًا غائرًا عند الضغط عليها. وأخيرًا، السمك غير الطازج له رائحة نفاذة تُشبه النشادر أو الأمونيا».

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