هل أصبحت النظارات الطبية إكسسوارًا أنيقًا للنظر؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-27

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

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أكد استشاري طب وجراحة العيون والليزك ‏د. حافظ الفالح، أنه لا توجد نظارات لحفظ النظر سواء عند استخدام الجوال أو أجهزة الكمبيوتر، ورأى أن استخدام النظارات مبالغ فيه لمن لا يعانون من ضعف النظر، وأيضًا لا يوجد دليل على أنه عند استخدام النظارات لا ينقص النظر، ولو كان هناك نظارات لحفظ النظر لأعطاها للمراجعين.

النظر والأشعة الزرقاء:

وأشار إلى أنه لا ينصح بـ استخدام النظارات ولا يجد لها ضرورة، ويكتفي بـ استخدام الإضاءة المناسبة والمسافة الكافية لحماية النظر.

نصائح للمحافظة على النظر:

استخدام إضاءة جيدة وترك مسافة من خمسة أمتار إلى عشرة أمتار عن الأجهزة الذكية والإلكترونية كالتلفاز مثلًا، وإراحة النظر من 20 إلى 30 دقيقة والبعد لمدة دقيقتين عن الشاشة.

استخدامات خاطئة للنظارة:

ونلاحظ أن الكثير من الأشخاص يرتدون نظارات لحماية النظر أو للزينة وهم لا يحتاجون إليها، لكن نرى أن كثيرًا من المواقع تعلن عن مثل هذه النظارات حتى أصبحت موضة وليس استعمالًا طبيًّا.

وتابع الفالح: “نجد أنه لا داعي لارتداء النظارات في حال كان الشخص مكتفيًا بالرؤية الحالية؛ لأنه في حال اعتادت العين على وجود النظارات لن يتمكن الشخص من الرؤية بنفس الوضوح من دونها!”.



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