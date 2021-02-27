السعودية اليوم / صحة الطائف تطلق 9 مراكز جديدة لتطعيم لقاح كورونا بعد غد



الطائف 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

أكملت صحة الطائف جاهزيتها لإطلاق 9 مراكز للقاح كوفيد 19 ، وليصبح العدد 10 مراكز .

وأوضحت صحة الطائف أن المراكز تشمل جامعة الطائف ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي. ومجمع الملك فيصل الطبي ومستشفى الصحة النفسية، ومركزين في محافظات الجنوب مستشفى قيا العام ومستشفى ميسان العام . و4 مراكز في محافظات الشمال مستشفى الخرمة ومستشفى تربة ومستشفى رنيه ومستشفى المويه.

وأشارت أن المواعيد سوف تكون متاحة من 1 مارس القادم بإذن الله.

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18:50ت م

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