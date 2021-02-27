السعودية اليوم / السلطات النيجيرية تعلن إطلاق تلاميذ مخطوفين في محافظة نيجر



أبوجا 15 رجب 1442 هـ الموافق 27 فبراير 2021 م واس

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم، إطلاق سراح طلاب ومعلمي مدرسة ثانوية حكومية في محافظة "نيجر"، بمنطقة الحزام الأوسط في نيجيريا، بعد 12 يوما من اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة.

ويأتي إطلاق سراحهم بعد يوم من واقعة اقتحام مدرسة أخرى في ولاية زامفارا النيجيرية، حيث خطف مسلحون 317 فتاة، وتنتشر في البلاد عمليات الخطف طلبا للفدية.

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17:19ت م

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