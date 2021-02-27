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إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بعد تسجيل 12 إصابة بكورونا بين المصلين بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم السبت، 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بكورونا بين المصلين.

 

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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