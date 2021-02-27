«التعاون الخليجي» مؤيدًا رد السعودية: تقرير واشنطن مجرد رأي خلا من الأدلة

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية، حول ما ورد في التقرير الذي تمَّ تزويد الكونجرس الأمريكي به، والمتعلّق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله.

وأكَّد الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف –في بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني- عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولدورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وأشار الدكتور الحجرف، إلى أنَّ التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكدًا بأنّ ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

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