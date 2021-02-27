شكرا لمتابعة خبر عن بعد التقرير الهزلي عن خاشقجي..الشعب يقول كلمته: "كلنا محمد بن سلمان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استنكر المواطنون والنشطاء التقرير الهزلي الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي.

وتصدر وسم " كلنا محمد بن سلمان " قائمة الأكثر تداولا، للتعبير عن الرفض القاطع للتقرير المسئ، والمغلوط.

وشارك الأمير سطام بن خالد آل سعود في الوسم قائلا: " هذه التقارير التي لم تتضمن أي دليل واضح ومبنية على الإستنتاج، هي نفس التقارير التي تم صناعتها من نفس الأجهزة ضد النظام العراقي بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل، وبناء عليها تم غزو العراق وتدميره بالكامل لنكتشف بعد ذلك أنها كانت مفبركة وتم صناعتها لأهداف سياسية فقط " .

وسخر النشطاء من الكلمات الواردة في التقرير: " نفترض- نشعر- نعتقد- نتوقّع- نظن - من الممكن " .

ولم تقتصر التعليقات عبر وسم " كلنا محمد بن سلمان: على السعوديين فقط، إذ علق الناشط القطري خليفة الغفراني المري قائلا: " مهما حاولوا تشويهك فانت تزداد باعين شعبك وكل محبيك من الخليج الى المحيط بريقا واشراقا وشرفا " .

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة رفضت رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.