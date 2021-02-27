

الطائف 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس

رفع معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

// انتهى //

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الطائف 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.// انتهى //00:03ت م0001

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الطائف يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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