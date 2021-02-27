«الصحة» توضح موقف المصابين مسبقًا بـ«كورونا» من الحصول على اللقاح

كشفت وزارة الصحة، موقف الأشخاص المصابين مسبقًا بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، من أخذ اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سيتم إعطاء المصابين مسبقًا بفيروس كورونا، جرعة واحدة بعد 6 أشهر من الإصابة، باعتبارها منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس.

وأشارت إلى أنه يتاح لهم (المصابون مسبقًا بكورونا) الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة وهي 6 أشهر.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الجمعة، التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة في كل مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

فيما دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لقاحات كورونا خطوة مهمة في حفظ حيات كبار السن، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

وناشد متحدث الصحة، بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ موعد للّقاح.