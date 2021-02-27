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الحصيني عن طقس الأسبوع المقبل: أمطار سريعة الأحد.. وارتفاع تدريجي للحرارة الإثنين

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الرياض - محمد عبدالله - تتأثر بها بعض المناطق

توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أنحاء المملكة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار خفيفة وسريعة، بداية من الأحد.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال الحصيني: الحمد لله.. بعد انتهاء  الحالة الممطرة "11" الخميس 1442/7/13هـ؛ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة، يوم  الأحد 1442/7/16هـ، من المنتظر أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

ولفت الحصيني، إلى أنه "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في الحرارة يوم الإثنين؛  يتراوح بين 4 ـ 6 C".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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