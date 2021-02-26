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الخارجية الأمريكية: واشنطن "مصممة" على علاقتها بالسعودية

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محمد الفلاح - الخارجية الأمريكية: واشنطن مصممة على علاقتها بالسعودية

الجمعة 26 فبراير 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية".

 

وجاءت تصريحات بلينكن عقب صدور تقرير البيت الأبيض عن مقتل جمال .

 

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أمريكا بالدفاع عن أمن ".

 

وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

 

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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