شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم يشرح الدروس لطلابه عبر "مدرستي" أثناء جلسة غسيل كلى بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لم يمنع المرض معلم العوق السمعي بإدارة تعليم الافلاج ، من شرح الدروس لطلابه عن بعد بمنصة مدرستي.

ونشرت إدارة تعليم الأفلاج مقطع فيديو للمعلم سلطان فهد الصرامي وهو يقدم دروسه ويتفاعل مع طلابه عن بعد بمنصة "مدرستي" أثناء وجوده على جهاز غسيل الكلى داخل المستشفى.

وواصل المدرس الشرح خلال تواجده على جهاز الغسيل الكلوي، متناسيا آلامه ومشاكله الصحية حتى لا يفوت الدروس على الطلاب.