القبض على 7 مقيمين ومخالف ارتكبوا جرائم سرقة في المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أعلنت شرطة المدينة المنورة القبض على سبعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة.

تفاصيل العملية:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في سرقة (32) بطارية من (7) مواقع لأبراج الاتصالات، وجد بحوزتهم (20) منها، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر