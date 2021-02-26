شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من «كورونا».. السفير الفرنسي في المملكة: أنتم أبطال الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ، اليوم (الجمعة)، تعافيه من إصابته بعدوى فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وجاء إعلان السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو شارك به متابعيه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «أصدقائي الأعزاء من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم، أنا اليوم أغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أيام طويلة من مكافحة فايروس كورونا».

وأضاف: «كانت المعركة صعبة، ولكن بفضل عمل فريق المستشفى الاستثنائي نجحنا، ولقد شفيت والحمد لله».

وتابع: «أود أن أشكر بحرارة جميع الأطباء والممرضات الذين ساعدوني وعالجوني، أنتم في الخطوط الأمامية، أنتم أبطال الوطن، ألف شكر لكم على لطفكم وشجاعتكم، شكرا لكم من القلب، اعتنوا بأنفسكم.. كونوا بأمان».