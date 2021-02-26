الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-26

الإنذار المبكر : رياح وأتربة على الباحة حتى الـ10 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من حالة الطقس في الباحة يتضمن التنبيه أتربة ورياحًا سطحية نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وقال المركز إن الحالة تشمل الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة يمتد إلى منطقة نجران.

تنبيه من طقس المدينة

يذكر أن المركز الوطني لـ الأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.



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