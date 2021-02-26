تطبيق «توكلنا» يوجه تنويهًا مهمًا حول تسجيل 3 شرائح من كبار السن

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، كيفية تعامل كبار السن الذين لا يمتلكون أجهزة هاتف جوالة أو لا يمتلكون أجهزة ذكية أو غير المتعلمين، مع التطبيق، ومعرفة الحالة الصحية لهم.

وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أن «كبير السن الذي ليس لديه جوال ذكي، يمكن تسجيله في تطبيق توكلنا، وعند الحاجة لإثبات حالته الصحية، يمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتفا ذكيت الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية».

وقال المواطن في استفساره: شخص كبير في السن وغير متعلم ولا يستطيع استخدام تطبيق (توكلنا)، ما هو الإجراء المتبع معه في هذه الحالة؟

من جهة أخرى، أوضح التطبيق، أن من ليس لديه حساب في (أبشر) يمكنه تعديل رقم الجوال بعد إتمامه التسجيل في (توكلنا) مرتين في الشهر، عن طريق اختيار (حسابي) ثم تغيير رقم الجوال، ويلزم عدم تكرار استخدام رقم الجوال مع حساب آخر في (توكلنا).

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