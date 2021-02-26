«حساب المواطن» يحدِّد فترة تحديث البيانات عند حدوث تغيير عليها

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على البرنامج عند حدوث أي تغيير، هي (15) يومًا.

وذكر البرنامج- عبر تويتر- أنه لضمان استمرارية دعم حساب المواطن، للمسجلين أو القائمين الحاليين، يجب تحديث البيانات المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير عليها، وذلك خلال (15) يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه عند عدم حدوث أي تغيير في البيانات فلا يكون المستفيد ملزما بإجراء أي تحديث.

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