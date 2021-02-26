ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمنها خالص تهانيه وتمنياته بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع).

سائلًا المولى القدير أن يمن على سموه بالشفاء التام، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه ذخرًا وسندًا للمملكة العربية السعودية وشعبها لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

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