«الجوازات السعودية»: 3 خطوات تسمح بسفر زوجة المواطن إلى الخارج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات سفر زوجة المواطن غير السعودية، لخارج المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدات قائلة: «أنا مصرية وزوجي سعودي هل أستطيع السفر مع أطفالي السعوديين إلى مصر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات على موقع «تويتر»: «يتم رفع طلب تصريح سفر من خلال منصة أبشر لرب الأسرة مرفقًا سجل الأسرة وأسماء المرافقين وأرقام السجلات للمرافقين وإثبات السكن في دولة المقصد».

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت الأربعاء الماضي، المستندات والشروط المطلوبة، كي يتم السماح للمواطنين المتزوجين والمتزوجات من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ.

وفي بيان، عبر حسابها على تويتر، أوضحت الجوازات، أنه بالنسبة للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات، يسمح لهم بالسفر، إذا كانت الزوجة مقيمة خارج المملكة؛ بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنها من القدوم إلى المملكة.

وبالنسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

أما الاشتراطات المطلوبة فتتمثل في تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حال عدم التمكن من تقديم تلك المستندات، فيتم التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة.

ونوهت الجوازات بأنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، و4 أشهر عند السفر لباقي الدول المسموح بها.

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