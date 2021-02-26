طريقة تجديد استمارة المركبة في السعودية والرسوم اللازمة 1442

تجديد استمارة المركبات بأنواعها المختلفة من الأمور المهمة لتي تتيح لراكبي السيارة من التجول بحرية في أنحاء المملكة وإلا تعرض للعقوبات القانونية التي ينص عليها قانون المرور في المملكة، والمتعلق بالسير بدون رخصة أو برخصة سيارة منتهية، وتوجد فترة سماح بعد انتهاء الرخصة إلا انه لا يسمح بتجاوزها، ويتم فرض غرامة في حالة التأخير في تجديد الرخصة ، ويتم تقديم طلب تجديد الرخصة عن طريق منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تقدم الخدمات الخاصة بالمرور في المملكة.

تجديد استمارة المركبة

يتم تجديد المركبة الخاصة أو العامة أو النقل العام عن طريق منصة أبشر ولابد من توافر مجموعة من الشروط منها أن يكون هناك تأمين على السيارة ساري المفعول، وألا توجد مخالفات مرورية على السيارة ، وأن يتم سداد الرسوم وإجراء الفحص الدوري للسيارة، وعليه يتم التقديم من خلال منصة ابشر بهذه الخطوات:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية واختيار أبشر أفراد.

ثم الانتقال إلى تسجيل الدخول عبر الاسم وكلمة السر.

تلقي رمز التحقق وكتابته والدخول على إدارة المرور.

من خماتي يمكن النقر على تجديد استمارة المركبة.

كتابة البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط.

معرفة الرسوم اللازمة وسدادها بطريقة إلكترونية.

الضغط على تجديد الاستمارة.

يقوم النظام بالتحقق من البيانات والموافقة على التجديد.

بمتابعة الطلب يمكنك الحصول على الرخصة وتحديد طريقة الاستلام.

رسوم تجديد رخصة السيارة

يتم تجديد رخصة السيارة وسداد الرسوم من خلال طريقة السداد عبر موقع أبشر أو اختيار طريقة أخرى مثل الدفع عن طريق البنوك المعتمدة لدى المنصة ويتم دفع الرسوم التالية: